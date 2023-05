Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in territorio di Norbello. A seguito del ribaltamento di un trattore è stato ferito in modo grave un uomo, ora trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in codice rosso.

Si tratta dell’ex sindaco e parlamentare Raffaele Manca. Stava facendo dei lavori di bonifica in un terreno nella zona di Castel di Sella nella piccola frazione di Domunovas Canales, in territorio di Norbello. Per cause da accertata il trattore che stava guidando si è ribaltato, la caduta avrebbe causato un importante trauma cranico. Manca, 80 anni, è stato sindaco di Norbello dal 1970 al 1992. Dal 1990 al 1995 è stato in Regione e poi ha ricoperto il ruolo di parlamentare dal 1994 al 1996.

Sempre molto impegnato nel sociale, da diversi anni è alla guida del Comitato nato in difesa dell’ospedale e della sanità nel territorio. A Norbello si vivono ore di grande apprensione.

