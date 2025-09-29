Non solo libri. Nelle scuole dell'oristanese entrano anche i cibi sani e genuini prodotti dalle aziende del territorio: pane, latticini, dolci, succhi di frutta creati come vuole la tradizione, senza eccessi di zuccheri ma con solo ingredienti autentici. È ciò che prevede il progetto promosso dal Distretto Rurale del Giudicato di Arborea dal titolo “A Colazione con il Distretto”. Dopo il successo ottenuto in una giornata sperimentale presso il plesso scolastico di Santa Giusta nel maggio scorso, verrà presentato anche in altre scuole.

È ciò che è emerso durante l'incontro che si è svolto tra il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea ei sindaci dei Comuni appartenenti alla rete, promosso per ricordare tutti assieme quali sono state le attività messe in campo e per presentare il progetto relativo al Programma Operativo “The Good Life – Radici e Futuro”. Al termine si è svolta una degustazione dei prodotti del paniere del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea.

«Siamo molto soddisfatti di questo incontro con i sindaci», è il commento del presidente Pier Paolo Erbì, «C'è la volontà di fare rete e questo aspetto, soprattutto per il territorio, valorizza tutto il sistema».

I Comuni che fanno parte del Distretto Rurale sono Allai, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, Pompu, Samugheo, Santa Giusta, Siapiccia, Siamaggiore, Simala, Simaxis, Siamanna, Siris, Solarussa, Villaurbana, Zerfaliu e Uras.

