È stata rimossa questo pomeriggio la vetusta stadia installata in tempi remoti sul Ponte Vecchio per la misurazione del livello del fiume Temo. L’intervento, eseguito dai Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer con il supporto della ditta Econord e sotto la supervisione dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, si è reso necessario a causa delle condizioni di instabilità dell’impianto.

Le intense piogge che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio hanno infatti provocato un significativo innalzamento del livello del Temo, mettendo sotto pressione la struttura e smuovendo la tubazione cui la stadia era ancorata. Il dispositivo, ormai obsoleto e non più in uso da tempo, risultava pericolante e rappresentava un potenziale rischio per la sicurezza del ponte e dell’area circostante.

I Vigili del fuoco, intervenuti con mezzi e attrezzature specifiche, hanno provveduto alla rimozione completa della tubazione e della stadia, operando con la consueta professionalità e garantendo la messa in sicurezza del sito. L’area è ora monitorata in attesa di eventuali ulteriori verifiche tecniche da parte del Comune.

