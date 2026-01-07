Guardia medica e ambulatorio Ascot tornano in piazza Fra Paolo Perria a Cuglieri, nella sede originaria, dove sono terminati i lavori di ristrutturazione, che hanno consegnato ambienti e strutture più idonei per personale medico e per i pazienti.

A partire da oggi, mercoledì 7 gennaio, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di domani, il servizio di ex guardia medica, ora chiamato servizio di continuità assistenziale, tornerà ad essere attivo nella sede originaria. Nella stessa sede sarà operativo anche l’Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale, già a partire dal prossimo turno in calendario: venerdì 9 gennaio dalle ore 9.45 alle 14.

Precedentemente i due presidi sanitari erano ospitati nei locali ASL di via Littorio, ma ora con il restauro e ammodernamento degli spazi in via Regina i pazienti potranno trovare ambienti adeguati e un servizio ad hoc per le loro esigenze.

