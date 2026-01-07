A Pau atteso appuntamento il prossimo sabato 10 gennaio. A partire dalle 18.30 nella sala polifunzionale del Comune, in via San Giorgio, infatti, si terrà la proiezione del documentario “La rosa e il cubo”.

Per l’occasione saranno anche presenti gli autori Nicola Marongiu e Cinzia Carrus. La partecipazione è aperta a tutti. Inoltre, nella Biblioteca Comunale “Casa Borrelli”, sarà anche disponibile la “Mostra Bosich: Uomo, Intellettuale, Artista”, che sarà visitabile fino al 31 gennaio.

