Nel Barigadu si lavora al miglioramento della gestione del servizio di raccolta differenziata. La Teknoservice, la ditta che lo gestisce, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi offerti, ha adottato infatti una Carta dei Servizi per fornire ai cittadini dell’Unione dei Comuni del Barigadu uno strumento di informazione chiaro e immediato. Nella Carta sono descritte la struttura della Teknoservice, le attività di igiene urbana svolte sul territorio dell’Unione. Ed ancora sono illustrati gli indicatori utilizzati per valutare la bontà dei servizi e gli standard di qualità che la società si impegna a raggiungere e vengono relazionate le prestazioni ottenute nello svolgimento delle attività. “Tale strumento – si legge nelle prime pagine - permetterà a tutti gli utenti di verificare l’effettiva rispondenza del servizio fornito agli obiettivi indicati nella Carta e di collaborare con Teknoservice, segnalando le aree di miglioramento”. La Carta offre uno spaccato dettagliato sulla società, i servizi offerti e la loro qualità. “L’utente – chiariscono dalla società - può relazionarsi con il gestore dei servizi attraverso i seguenti canali: contatto diretto presso gli infopoint, sito internet www.teknoserviceitalia.com, Email: info@teknoserviceitalia.com. Nel territorio servito sono attivi quattro sportelli di ricevimento dell’utenza presso i centri di raccolta comunale di Ardauli, Neoneli, Samugheo e Sorradile”.

Alessia Orbana

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