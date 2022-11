Disagi non da poco per circa tre giorni in alcuni centri del Barigadu. Un guasto alla condotta idrica in territorio di Neoneli ha lasciato i cittadini di Neoneli, Sorradile, Nughedu Santa Vittoria, Bidonì, Busachi, Ula Tirso ed anche Ortueri con i rubinetti a secco. Ben tre gli interventi che si sono resi necessari da parte di Abbanoa.

Nei giorni scorsi hanno chiarito: “Gli interventi di riparazione eseguiti negli ultimi due giorni nell’acquedotto Barigadu, in territorio di Neoneli, hanno evidenziato la necessità di installare dei pezzi speciali capaci di resistere ad alte pressioni nel tratto dove sono stati riscontrate alcune dispersioni”. Per i giorni in cui si sono registrati i disservizi è stato garantito nei vari centri il servizio con le autobotti, ma i malumori non sono mancati. Ora, per fare in modo che i serbatoi dei paesi interessati si riempiano si sta procedendo con chiusure dell’acqua notturne, dalle 22 alle 6, la fascia oraria in cui si registrano minori consumi.

“Le zone interne sono già martoriate per quel che riguarda le strade, la sanità e molti altri servizi primari che vengono a mancare. Adesso si registrano problemi anche per l'approvvigionamento idrico: è intollerabile che dopo anni e anni che se ne parla non siano ancora stati portati avanti interventi risolutivi, andrebbe rifatta ex novo la rete foranea”, afferma il sindaco di Neoneli Salvatore Cau che in questi giorni ha raccolto le lamentele anche dei centri vicini. E aggiunge: “Uno degli impegni più urgenti che dovrà assumere la prossima Giunta regionale è quello di mettere mano questa situazione”.

© Riproduzione riservata