Quest’anno il Natale oristanese potrebbe avere una novità assoluta: una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cuore della città, in piazza Manno. La proposta, firmata dall’assessore allo Sport, Spettacolo, Tempo libero e Politiche Giovanili Antonio Franceschi e dall’assessora alle Attività Produttive Valentina De Seneen, è stata approvata dalla Giunta comunale, che ha dato il via libera all’avvio dell’iter per la realizzazione del progetto.

Il Comune dovrà ora individuare, tramite un avviso pubblico, il soggetto specializzato che si occuperà dell’allestimento, della gestione e del funzionamento della pista. Solo dopo questa fase si potrà confermare ufficialmente la presenza della pista di ghiaccio, che l’amministrazione punta a rendere operativa dal 1° dicembre 2025 al 7 gennaio 2026.

L’iniziativa nasce con l’intento di ravvivare il centro cittadino, offrendo ai cittadini e ai visitatori un luogo di incontro, divertimento e sport durante le festività. L’obiettivo è quello di favorire l’aggregazione, sostenere il commercio locale e creare un’atmosfera natalizia unicaper grandi e piccini.

Se tutto andrà secondo i piani, Piazza Manno si trasformerà in un piccolo villaggio del ghiaccio, con casette in legno, musica, luci e tanto divertimento. Un progetto ambizioso che segna un passo importante verso un Natale oristanese più vivo, accogliente e partecipato.

