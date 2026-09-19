Ennesimo incidente stradale all’incrocio fra le Provinciali 10 e 11. Questa sera due auto si sono scontrate e cinque persone sono rimaste ferite, in maniera (secondo quanto emerso dai primi riscontri) non grave.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Stradale, l’impatto è avvenuto all’intersezione: un’auto viaggiava da Riola a Narbolia mentre l’altra ha attraversato l’incrocio diretta a San Vero Milis. L’impatto è stato molto violento, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai cinque feriti. Inizialmente le condizioni di una delle persone coinvolte sembravano più serie, tanto che era stato chiesto anche l’intervento di un elicottero dell’Areus che però poi è ripartito vuoto. I feriti sono stati accompagnati al San Martino di Oristano per ulteriori accertamenti ma, dai primi riscontri, nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Sulla Provinciale è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Oristano che ha messo in sicurezza i veicoli, oltre agli agenti della Stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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