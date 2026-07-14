Il Comune di Pau ha ufficializzato il calendario definitivo delle attività estive dedicati ai minori e agli adolescenti del paese, previste nel parco acquatico di Baradili.

Al via, dunque, le iniziative dedicate ai giovani della piccola comunità sul Monte Arci, tra giochi, amicizia e divertimento. Saranno in totale 10 gli appuntamenti previsti. Nel mese di luglio, le uscite sono previste per mercoledì 22 e 29. Ad agosto, invece, le date programma sono quelle di mercoledì 5, 12, 19 e 26, e venerdì 7, 14, 21 e 28. Per i giovani è prevista la partenza alle 9 e il rientro a Pau alle 14. Per quanto riguarda, invece, mercoledì 26 e venerdì 28 agosto, l’uscita durerà l’intera giornata, con partenza alle 9 e rientro alle 17.

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