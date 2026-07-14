Hanno perso casa e lavoro. Ecco perché chiedono un aiuto. A Uras il grosso incendio che sabato scorso ha divorato le campagne ha danneggiato anche l'azienda agricola Mascia. Per questo motivo è stata promossa una raccolta fondi tramite la piattaforma Gofunnme. Promuove l'iniziativa la cittadina Jessica Usai, parente della famiglia Mascia.

«Le fiamme hanno portato via non soltanto un'abitazione, ma anni di sacrificio, lavoro, progetti e ricordi - spiega Usai nella pagina della raccolta fondi - Quella casa rappresentava la nostra quotidianità, i nostri affetti e il luogo in cui stavamo costruendo il nostro futuro. L'azienda agricola era invece il frutto del nostro impegno, la nostra fonte di lavoro e un progetto portato avanti giorno dopo giorno con enormi sacrifici. Oggi ci troviamo davanti a una situazione molto difficile. Dobbiamo affrontare i danni all'abitazione - spiega ancora - recuperare ciò che è ancora possibile salvare e cercare di rimettere a piedi l'agricoltura».

«Molti beni – prosegue Usai - sono andati distrutti o sono stati gravemente danneggiati, e le spese necessarie per ripartire sono molto elevate. Abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi per affrontare l'emergenza e iniziare il lungo percorso di ricostruzione. Le donazioni serviranno per le prime necessità, per mettere in sicurezza la casa, acquistare materiali e attrezzature e permettere alla nostra azienda agricola di tornare a lavorare, anche piccolo, può fare davvero la differenza».

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