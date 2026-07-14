Il Comune di Siris ha aperto i termini di presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio rivolte agli studenti che hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado nel corso dell’anno scolastico 2025-2026. L’ente ha previsto in totale 12 borse di studio. Per i ragazzi delle Scuole Medie, saranno 6 in totale: di queste 2 da 100 euro e 4 da 50 euro. Sempre 6 assegni saranno assegnati ai ragazzi delle Superiori: 2 da 200 euro, 1 da 190 euro, 1 dal 180 euro, 1 da 170 euro e 1 da 160 euro. Per la formazione delle graduatorie di assegnazione verrà tenuto conto di due parametri: il profitto scolastico (media voti più alta senza debiti scolastici) e il reddito Isee (a parità di punteggio si terrà conto del reddito Isee più basso).

I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Sociale del Comune. La scadenza per la presentazione è prevista per il 27 luglio.

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