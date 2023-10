Domani, sabato 14 ottobre, domenica e lunedì, a Morgongiori si terrà la festa di “Santa Suia”. Ricorrenza molto sentita dalla comunità e dai paesi del circondario, la “tre giorni” è organizzata dal Comitato, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Maddalena e il patrocinio del Comune.

Il primo appuntamento è domani, alle 7.30, con la messa in parrocchia e, a seguire, la processione verso la chiesa campestre. Alle 12, all’arrivo, la Santa Messa.

Nel pomeriggio il via ai festeggiamenti civili; alle 18, nel piazzale delle ex scuole elementari, animazione per bambini. Alle 22.30 concerto dei “Toy Hammer” e musica dance con i “Party 90”.

Domenica, alle 10.45, la processione nella chiesa campestre e, a seguire, la Messa. Al termine “Su ballu ‘e cresia”. Alle 11.45, negli spazi campestri, il “Tenore Su Connottu” di Fonni, oltre al concerto, prove aperte e narrazione per bambini. Alle 15.30, balli sardi con la fisarmonica di Gianfranco Massa e l’organetto di Alessandro Nonnis. Alle 22.30, in paese, balli in piazza con i “Dilliriana”.

Lunedì, alle 7.30, processione dalla Chiesa campestre e rientro in parrocchia. Alle 18.30 balli in piazza e alle 22.30 chiusura con la musica dei “Camberra”.

