Tempo di carnevale anche a Morgongiori. Sabato, infatti, organizzata dall’amministrazione comunale, in programma l’evento “Carnevale a Morgongiori”. Un intero pomeriggio di attività e intrattenimento a tema. Si partirà alle 15.30, quando ci sarà l’incontro dei partecipanti nella centrale piazza Giovanni XXIII.

Alle 16 la partenza della sfilata delle maschere lungo le vie del paese, accompagnati da Topolino e Minnie. Alle 16.30 circa i balli in maschera che coinvolgeranno sia i più piccoli che gli adulti. Festa programmata negli spazi delle ex Scuole Elementari di via Vittorio Emanuele, con la musica e l’animazione di “Dj Sevio”.

Nel corso del pomeriggio avverrà anche la distribuzione di coriandoli e palloncini, oltre alla tradizionale pentolaccia. «La manifestazione – commenta la vicesindaca Vanessa Porta – è rivolta a tutto il paese. Sarà aperta a tutte le fasce d’età. Nei piccoli paesi non è facile organizzare eventi simili, ma noi cerchiamo di farlo e coinvolgere tutta la comunità».

