Prosegue il programma del progetto, messo in campo dal Comune di Morgongiori, dedicato al servizio di promozione della legalità chiamato “Vivere Meglio Insieme la Comunità”. Un’idea nata con l'intento di implementare un Servizio di promozione e di sensibilizzazione alla cultura della legalità e affidato alla consulente pedagogica e mediatrice familiare dottoressa Monia Podda, esperta del settore.

Domani, dalle 17.30 alle 19.30, è fissato l’incontro su “Le Dipendenze. Cosa sapere e come proteggersi”, rivolto agli adolescenti e agli adulti, a cura dei volontari della Fondazione “Un mondo senza droghe”. Nel corso dell’evento, che si svolgerà nella struttura delle ex scuole elementari, verrà distribuito anche materiale informativo sul tema.

Sabato, invece, sempre nelle ex scuole elementari del paese, dalle 10 alle 12, incontro dal titolo “Ge d’acabaus in abogaus”. Rivolto alla comunità, si tratta della presentazione di audio e aneddoti popolari con dibattito, curato da Antonio Farina. In chiusura un piccolo rinfresco.

© Riproduzione riservata