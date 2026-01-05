Con la consegna degli ultimi riconoscimenti, lo scorso 30 dicembre, si è chiuso il progetto “Suoni, Saperi e Sapori” a Morgongiori.

Un mix di musica, cultura, sport, imprenditoria, letteratura ed enogastronomia ha contraddistinto la seconda edizione del “Premio Monte Arci”, voluto e proposto dal Consorzio del Parco del Monte Arci, presieduto da Paolo Pistis, sindaco di Morgongiori.

Gli ultimi riconoscimenti sono stati assegnati all’Agenzia Regionale “Forestas”, alla presenza dell’amministratore unico Salvatore Piras, e al cantautore Maurizio Vandelli. Nel corso della serata finale è stato presentato il progetto Erasmus che ha coinvolto i giovani di Morgongiori in collaborazione con l’Associazione “Coda di Lupo”.

Tra i premiati nel corso del 2025 anche Oscar Farinetti, con la “Lorighittas d’Oro”, Bianca Atzei e Andrea Cigni, (categoria “musica”), al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Alessia Orro, Giuseppe Pes, Filippo Martinez, Giuseppe Ignazio Loi, Lucina Cellino, Rosy Sgaravatti, Laura Asili, Alfredo Franchini e la giovanissima scrittrice rivelazione pluripremiata Angelica Grivel Serra (categoria “saperi”). Nella categoria “Sapori”, premiati i caseifici “Sepi” e “Cao Formaggi”, lo chef stellato Salvatore Camedda, la Cooperativa Produttori Arborea, “Sa Marigosa”, Maria Francesca Serra, la cantina “Quartomoro” e le Tenute “Monte Onigu”.

