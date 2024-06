Al via a Morgongiori il servizio di animazione di comunità, denominato “Centro Estivo in Allegria 2024”, messo in campo dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa è rivolta ai minori dai 5 ai 17 anni e alle famiglie residenti. Diverse le attività.

Si parte dal “Piscina Day”, dedicato ai bambini dai 5 (iscritti alla Scuola Primaria nell’Anno Scolastico 2024/2025) ai 14 anni (iscritti alla Secondaria di I° grado).

L’attività si svolgerà nella piscina di “Taraxi”, a Masullas. In programma attività sportive, di animazione, aggregazione, di sostenibilità ambientale e di incentivazione ad uno stile di vita sano e ad una sana alimentazione. Il servizio sarà per 2 settimane, dal 3 al 15 luglio, il lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 9.30 alle 17). A seguire lo “Spiaggia Day”, dal 17 al 29 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 8.30 alle 13.30, sempre per i piccoli dai 5 ai 14 anni, suddivisi in fasce d’età, presso la spiaggia di Arborea.

Dedicata agli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, invece, la gita al parco acquatico “Blu Fan”, entro il 31 luglio.

Per le prime due attività iscrizioni entro il 1 luglio, presentando la richiesta presso gli uffici comunali, tramite e-mail (serviziosociale@comune.morgongiori.or.it) o PEC (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it).

Per la gita al parco acquatico c’è tempo, invece, fino al 12 luglio.

