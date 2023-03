Due inchieste per verificare le spese della Fondazione Mont’e Prama.

Da un lato la Corte dei conti e dall’altro la Procura di Oristano. L’obiettivo sembra essere lo stesso: accertare la regolarità o meno delle spese. L’apertura del fascicolo in Procura è alle prime battute, tanto che sembrerebbe non esserci al momento alcuna ipotesi di reato, né indagati. Le indagini potrebbero essere state affidate alla Guardia di finanza.

L’obiettivo è verificare le spese milionarie della Fondazione Mont’e Prama, così come quelle per l’organizzazione della manifestazione Archeologika 2022, l’expo del turismo archeologico in ottobre negli spazi della passeggiata coperta del Bastione Saint Remy di Cagliari.

Il fascicolo è stato aperto nelle scorse settimane dal Procuratore regionale, Bruno Domenico Tridico. L’iniziativa della procura erariale è arrivata dopo le recenti polemiche, approdate anche in Consiglio regionale nel corso della discussione della Finanziaria, che hanno animato il dibattito politico regionale.

