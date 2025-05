Si svolgerà venerdì, a Curcuris, “La Giornata della Terra – Un Albero per ogni Bambino”, iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Ales.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio, a partire dalle 10, nella Scuola dell’Infanzia del paese, in via Assunta.

Una giornata che si ripete ormai da alcuni anni, nella quale ogni alunno della scuola dell’Infanzia pianterà un albero (specie autoctone); alberello che verrà piantato anche per i 3 nuovi nati del 2024 nella piccola comunità sul Monte Arci. In questo modo si contribuirà al rimboschimento dell’area comunale dei nuovi insediamenti abitativi, interna al centro urbano, chiamata “Cungiau Mannu”.

Inoltre, ogni bambino riceverà anche un piccolo omaggio in ricordo della giornata.

