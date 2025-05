Qualche giorno fa il Comune di Baressa ha siglato un gemellaggio con la comunità di Chirivel, in Spagna.

Il patto tra i due paesi è stato formalizzato nella sede del Comune spagnolo, tra il sindaco di Chirivel, Josè Torragosa, e quello di Baressa, Mauro Cau. Presente anche il parlamentare andaluso Josè Luis Sanchez Teruel.

Della delegazione sarda, oltre al sindaco Cau, facevano parte il vice-sindaco Mirco Pisu, la dottoressa Giovanna Mereu, consulente del progetto, e gli agronomi Beppe Bullegas e Juan Navarro.

Chirivel è un Comune spagnolo di 1800 abitanti, situato nella provincia di Almeria in Andalusia, dalla grande vocazione agricola, specializzata nella coltivazione del mandorlo, del quale è tra i maggiori produttori al mondo. Una similitudine con Baressa, conosciuta come la patria del mandorlo in Sardegna.

Tra gli obiettivi del gemellaggio quello di far conoscere il modo in cui la cittadina spagnola ha cambiato la sua economia attraverso la coltivazione della mandorla, ponendo le basi per una comune crescita culturale, economica e sociale.

«La firma del patto – commenta il sindaco Cau – pone le basi per una crescita culturale, economica e sociale di entrambe le comunità. Chirivel è un comune che ha cambiato la sua economia con una cooperativa che ha dato lavoro a molti cittadini di quel paese, da lì poi sono nate tante altre attività e ora quasi tutto il paese lavora nel settore delle mandorle».

