Per la comunità sedilese, profondamente radicata in un’economia agro-pastorale, la festa di Sant’Isidoro rappresenta molto più di una ricorrenza religiosa: è un momento identitario di grande fede e cultura. Sarà anche l’occasione di vedere in pubblico per la prima volta i capi corsa dell’Ardia a cavallo: sa prima pandela del 6-7 luglio Leonardo Pes, la seconda Mario Nieddu. la terza Andrea Pes.

Organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni Battista e dalla leva su”75”, in collaborazione con il Comune, la festa unisce celebrazioni religiose e iniziative civili. Le funzioni iniziano oggi mercoledì 6 maggio con la Santa Messa e la Novena in onore del Santo, ogni sera alle 18.30, fino al 14 maggio. Nella stessa data, alle 18.30, si celebreranno i Vespri solenni.

Il momento più atteso sarà giovedì 15 maggio alle ore 10.30 con la processione di buoi, cavalli, mezzi agricoli e “coettes”, a cui tutti sono nvitati a partecipare in abito tradizionale. Seguirà la Santa Messa.

I festeggiamenti civili partono il 14 maggio con le corse piane, l’animazione per bambini e, alle 22.00, una serata pop latino-reggaeton con il gruppo Mdt Mediterranea. Giovedì 15 sarà la volta della musica folk con “Armonias de Ballu”. Venerdì 16 maggio, infine, spazio alla cultura con la mostra fotografica sul pane, a cura di Natascia Curreli, nei locali de Sa Prima Ighina, dalle 15.00 alle 19.00.

