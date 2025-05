I requisiti per partecipare al bando sono rigidi: uno fra tutti aver organizzato almeno tre gare mondiali.

Il Comune di Riola Sardo, dopo due anni di deroghe, è al lavoro per dare in gestione il crossodromo “Le Dune”, in località “Is Ariscas Burdas”.

L'amministrazione ha pubblicato una manifestazione di interesse per capire in quanti si candidano per la gestione dell'impianto sportivo per i prossimi dieci anni. Sono ammessi a partecipare le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e Federazioni nazionali. È necessario però essere associati alla Federazione Motociclistica Italiana FMI, essere in possesso di requisiti di idoneità per aver gestito impianti sportivi in ​​cui si sono tenute almeno tre gare inserite nel Campionato del mondo di motocross, ma anche aver avuto conseguito nell'ultimo triennio un ricavo di almeno 100mila euro e di possedere contestualmente l'affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana.

La convenzione prevede che il concessionario si occupi della sorveglianza, custodia, pulizia, manutenzione degli immobili, dei beni mobili e del verde. Ma anche della manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive.

La concessione non prevede un canone annuale: il concessionario è obbligato a versare entro il 30 giugno di ogni anno un contributo differenziato in funzione della tipologia delle gare sportive che vengono svolte nel corso dell'anno: per le gare regionali mille euro, per eventi nazionali e internazionali 2mila e 500 euro e 5mila euro per gare mondiali.

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti all'ufficio segreteria del Comune di Riola Sardo tutti i giorni durante gli orari di apertura oppure presso l'ufficio protocollo al numero di telefono 0783/410219, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

La richiesta di sopralluogo è obbligatoria, dovrà essere concordata previo appuntamento e il relativo verbale di sopralluogo dovrà essere firmato dalle parti e depositato all'atto della presentazione della manifestazione di interesse. Per partecipare c'è tempo fino alle 14 del 27 maggio.

