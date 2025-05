Quasi un milione di euro avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2024: è la cifra a disposizione della maggioranza guidata dal sindaco Diego Loi, una somma significativa da impegnare per realizzare opere pubbliche e potenziare servizi per la comunità.

L'esecutivo così ha deciso di destinare 400mila euro all'importante progetto Iscol@ per riqualificare e ammodernare l’edificio scolastico che ospita la Primaria e la Secondaria. Ben 180mila euro per il sistema acqua: 60mila per intervento di straordinario di manutenzione del depuratore comunale, 72mila euro per acquisto e installazione dei contatori digitali per la rete pubblica e le utenze private, quindi 50mila per risolvere l’annosa questione del deficit d’acqua nella borgata di San Leonardo.

Le rimanenti risorse sono previste per: 68mila euro vanno ai servizi ai minori, asilo nido e trasporto, 45 mila da aggiungere ai 105mila già stanziati per la riqualificazione della via Tribuna e un tratto di via Carippa. 35mila per sistemazione di alcune strade interne nel centro abitato e arredo urbano. 34mila per la riqualificazione del parco di San Leonardo, quindi 30mila per lavori di completamento del campo sportivo comunale. L’opposizione guidata da Giovanni Matta si astiene.

