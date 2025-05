Per un giorno hanno abbandonato libri e quaderni e sono diventati guide turistiche. Gli studenti dell'Istituto comprensivo di Cabras e Riola hanno accompagnato i turisti alla scoperta delle bellezze del territorio grazie al progetto “Qui vivo, qui racconto” realizzato dall'Area Scientifica e Didattica della Fondazione Mont'e Prama.

«L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno ricoperto il ruolo di guide culturali per illustrare le ricchezze storiche e monumentali del nostro territorio a visitatori e famiglie – spiega Paolo Figus, dirigente dell'Istituto Comprensivo - Questa esperienza ha consentito loro di sviluppare competenze comunicative, di approfondire la conoscenza del nostro patrimonio e di mettere in pratica le abilità acquisite durante il percorso scolastico Secondaria di primo grado. È stato soddisfacente vedere le famiglie supportare i nostri studenti in questa esperienza formativa e coinvolgente».

