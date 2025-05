Sarà un’importante occasione di confronto tecnico e istituzionale su una tematica di crescente rilevanza per la salute pubblica e la sostenibilità ambientale: l’invasione delle zanzare.

A Cabras, venerdì 9 maggio, dalle 9, all’auditorium del Centro Polivalente in via Tharros, si terrà il convegno dal titolo “Clima, zanzare e salute. Analisi del territorio per una gestione integrata”, promosso dal Comune di Cabras.

Il convegno affronterà l’impatto della diffusione degli insetti infestanti, in particolare delle zanzare, sulle aree umide e costiere, evidenziando le ricadute sulla salute umana e animale, sulla gestione sanitaria regionale e sull’economia turistica.

Saranno analizzate le strategie di prevenzione e gestione condivise, sia normative che tecnico-programmatiche, necessarie per affrontare efficacemente il problema, con l’ottica di un intervento legislativo di produzione di una norma dedicata alla prevenzione e controllo.

Sono invitati a partecipare l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, l’assessore regionale dell’Igiene e Sanità Armando Bartolazzi e il commissario della Provincia di Oristano Battista Ghisu.

Interverranno esperti dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna e provenienti da diverse realtà italiane, dall’Emilia-Romagna e dal Piemonte, regioni che da anni adottano approcci avanzati e integrati nella gestione degli insetti vettori. Il convegno sarà quindi un’importante occasione di aggiornamento tecnico e di valutazione di nuove strategie organizzative regionali.

«La crescente diffusione di insetti vettori, come le zanzare, rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica e l’ambiente, soprattutto nelle aree umide come il nostro territorio – afferma il sindaco Andrea Abis - Questo convegno riflette il nostro impegno nel promuovere una gestione integrata e sostenibile, attraverso il confronto con esperti e istituzioni locali e di altre regioni italiane. È fondamentale sviluppare strategie condivise che tutelino la salute dei cittadini e preservino l’equilibrio del nostro ecosistema».

Il convegno è aperto agli operatori del settore sanitario e ambientale e alla cittadinanza interessata.

