L’obiettivo è quello di tenere informati i cittadini su tutto ciò che accade nella comunità in tempo reale. Il Comune di Milis diventa a portata di smartphone. Da pochi giorni è attiva infatti Domos Pa, la nuova app grazie al quale è possibile ricevere notifiche istantanee per ogni notizia importante. Domos Pa può essere facilmente e gratuitamente scaricata e installata nel proprio telefono dai cittadini ma anche da aziende e da altri Enti. Consente di conoscere l'anteprima degli eventi e di leggere tutte le notizie in evidenza sul sito istituzionale. Ma non solo. I cittadini infatti non saranno solo spettatori. Domos Pa permette ai vari utenti di inviare segnalazioni di vario tipo all’Ente come buche stradali, problemi di illuminazione pubblica, rifiuti abbandonati con anche foto e geolocalizzazione. Il Comune di Milis gestirà le richieste ricevute tramite l'Area Riservata del proprio portale. Sarà un modo per intervenire in tempi celeri.

