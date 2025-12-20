Una stella luminosa è attesa a Cuglieri, foriera di pace e bontà per la Notte Santa, la rievocazione scenica della Natività, liberamente tratta dalla poesia di Guido Gozzano.

Centinaia di figuranti rappresenteranno la nascita di Gesù vestiti come gli abitanti della Giudea di duemila anni fa. Un affresco di umanità, amore e umiltà in cui tutti interpreteranno la loro parte: i Legionari di Sardinia Romana nel centro storico cuglieritano richiameranno il popolo al censimento, scortando Giuseppe, Maria e l’asinello fin verso la grotta per la sacra natività.

Un itinerario storico che muoverà alle 17.30 per le suggestive vie del centro, dove sono state ricostruite osterie, locande e le botteghe artigiane dell'epoca. La Notte Santa, ispirata ai versi del poeta torinese, con le note del Coro parrocchiale di Santa Maria ad Nives, il maestro Eugenio Lugliè e la cantante Cecilia Concas.

È l’evento protagonista del Cielo sotto Cuglieri, il ricco calendario delle Festività organizzato dal Comune «per respirare la tradizione, la forza della comunità, la poesia che si fa cammino. Una rappresentazione storica e devozionale, un’emozione condivisa, un abbraccio collettivo, per celebrare il Natale con l’identità e il calore del territorio», spiegano gli organizzatori dell’associazione culturale Ampsicora, con il patrocinio del Comune.

