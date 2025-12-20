Oristano, fiamme nelle campagne di Marrubiu: intervengono i vigili del fuocoDistrutto un “pinnetto”, ancora sconosciute le cause del rogo
Intervento nella serata di ieri dei vigili del fuoco di Oristano in località Masongiu, in agro di Marrubiu, per l’incendio di un “pinnetto”, la più grande di queste costruzioni pastorali sarde presenti in Sardegna.
Intervenuta la squadra 1A dalla centrale di Oristano, col supporto di due ABP (Auto Botte Pompa) e di un’autoscala. L’intervento ha richiesto circa due ore di lavoro.
Al momento, le cause dell’incendio sono sconosciute. Non si registrano persone ferite.
Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.
(Unioneonline)