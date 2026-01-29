Quarantacinque ingressi tra nuovi contratti e stabilizzazioni, per provare a rimettere ossigeno in reparti e servizi da tempo sotto pressione. È il quadro delle assunzioni formalizzate a gennaio dalla Asl di Oristano, che interessano soprattutto l’area sanitaria ma coinvolgono anche il comparto tecnico e amministrativo.

Il blocco più consistente riguarda i medici: sono 18 i dirigenti assegnati alle strutture aziendali. Uno prenderà servizio in Medicina interna, uno in Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, due in Ematologia, due in Pneumologia e ben sei in Cardiologia. Sul fronte della salute mentale entrano quattro psichiatri, mentre una neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza è destinata alla sede di Ales. Un nuovo medico rafforzerà inoltre il Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria.

Accanto ai dirigenti medici, l’azienda inserisce nove infermieri, chiamati a supportare i reparti ospedalieri e i servizi territoriali. Sei i farmacisti assunti, di cui quattro assegnati alla farmacia ospedaliera e due a quella territoriale, oltre a un terapista occupazionale. Completano il quadro un veterinario destinato alla struttura di Igiene degli alimenti di origine animale, operativo a Terralba, e un assistente amministrativo in servizio nel distretto socio-sanitario di Oristano. Nove, infine, le nuove unità nell’area tecnica: tre tecnici della riabilitazione psichiatrica, due di radiologia, uno di laboratorio, uno della prevenzione negli ambienti di lavoro, un ingegnere civile e un autista di ambulanza.

Sulla tipologia dei contratti la Asl precisa che: «Ventotto professionisti sono stati assunti a tempo indeterminato e quattro di questi sono stabilizzazioni: due ematologi e due infermieri». Gli altri «17 contratti sono a tempo determinato», tra cui «quattro specializzandi: un medico di Igiene e sanità pubblica e tre farmacisti».

© Riproduzione riservata