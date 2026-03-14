Antonello Demelas, già sindaco di Samugheo ed ex consigliere provinciale è il nuovo rappresentante della Provincia di Oristano nel Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. La nomina è stata firmata ieri dal presidente Paolo Pireddu, che ha individuato Demelas all’interno della terna proposta dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

Demelas subentra a Massimiliano Daga, rappresentante dell’ASA, e va a completare la presenza della Provincia nell’assemblea del Consorzio, organismo che riunisce anche i Comuni di Oristano e Santa Giusta. La designazione arriva in applicazione della Legge Regionale 10/2008, che disciplina la composizione degli organi consortili e prevede che la Provincia nomini un proprio rappresentante scelto tra gli imprenditori del territorio.

La decisione di Pireddu si inserisce in un contesto istituzionale particolare: la Provincia è infatti reduce da oltre dieci anni di commissariamento, terminati solo con le elezioni del settembre 2025. «Con il ritorno alla piena operatività degli organi elettivi – si legge nel decreto – è necessario procedere alla ricostituzione delle rappresentanze negli enti partecipati, garantendo funzionalità e coerenza con le linee programmatiche del mandato».

La Camera di Commercio aveva indicato tre nomi: Luigi Attianese, Roberta Cutuli e Antonello Demelas. Dopo la valutazione dei curricula e delle disponibilità, il presidente Pireddu ha scelto Demelas, ritenendolo il profilo più idoneo per esperienza amministrativa e conoscenza del tessuto produttivo provinciale.

La nomina è stata formalizzata con decreto del 13 marzo 2026 e comunicata alla Regione Sardegna, alla Camera di Commercio e al Consorzio Industriale. Demelas rappresenterà la Provincia nell’assemblea generale e potrà essere eletto nel Consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque membri.

Con questa designazione, la Provincia completa un tassello importante nella ricostruzione della propria presenza negli enti strategici del territorio, dopo anni di gestione commissariale. Un passaggio che, nelle intenzioni del presidente Pireddu, segna «un ritorno alla normalità istituzionale e un impegno concreto per sostenere lo sviluppo delle aree industriali oristanesi».

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