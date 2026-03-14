I motori iniziano a scaldarsi a Santu Lussurgiu per le prossime elezioni comunali. Tante indiscrezioni e un’unica certezza: il sindaco uscente Diego Loi non si ricandiderà, dopo 11 anni lascia lo scranno di primo cittadino per dedicarsi alla carriera politica: l’annuncio pubblico lo scorso Carnevale.

Ad ambire a governare il paese potrebbero essere nuovamente due liste: una vicina all’amministrazione uscente che dovrebbe essere capitanata da Antonello Cadau, geometra che lavora nell’ufficio tecnico comunale che candidandosi dovrebbe dimettersi dall’incarico e mettersi in aspettativa dal lavoro. Questo gruppo si porrebbe in continuità con l’esecutivo uscente, per portare a compimento progetti già avviati come Iscol@ ovvero la riqualificazione complessiva ed efficientamento energetico dell’istituto scolastico delle Elementari e Medie, i lavori di assetto idrogeologico nelle zone sensibili, il depuratore nella borgata di San Leonardo.

L’altra possibile lista fa riferimento al gruppo di opposizione uscente Futuro e Tradizione, guidata da Giovanni Matta, dove sono attive delle riflessioni all’interno per «catalizzare nuove energie culturali e sociali, quindi proporre l’idea che abbiamo noi dello sviluppo futuro di Santu Lussurgiu».

Una contesa a due come cinque anni fa per affrontare le sfide che attendono Santu Lussurgiu fino al 2031, in tempi sicuramente non facili però stimolanti per dare nuovo lustro al paese montiferrino.

Nel resto del Montiferru invece si dovrà attendere ancora un anno per rinnovare i consigli comunali. Andrea Loche a Cuglieri e Antoni Flore Motzo a Scano potrebbero ripresentarsi per il terzo mandato, dopo 10 anni di amministrazione. A Bonarcado invece Annalisa Mele sarebbe intenzionata a tentare il bis per portare a compimento progettualità avviata durante il primo mandato. Di altre liste alternative non se ne sente almeno per ora.

A Seneghe invece, l'attuale primo cittadino Albina Mereu potrebbe ricandidarsi per la seconda volta, stavolta però potrebbe trovare pure un avversario politico, presumibilmente nell’area del gruppo che ha ideato e ogni anno organizza Cabudanne de sos Poetas.

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