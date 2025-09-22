E sono tre. I carabinieri del comando provinciale di Oristano, con i colleghi dello squadrone eliportato di Abbasanta, hanno scoperto la terza piantagione di marijuana nell’arco di appena 20 giorni.

La maxi coltivazione, composta da 4.032 piante dell’altezza complessiva compresa tra i 0,30 e 1,70 metri, fiorenti e perfettamente curate (irrigate da un impianto a goccia alimentato da una cisterna da 1.000 litri, con annessa autoclave), è stata individuata grazie ad un servizio di osservazione organizzato ad alcuni chilometri di distanza, attraverso equipaggiamenti speciali in dotazione, svolto dai cacciatori di Sardegna, in questo periodo dell’anno notoriamente più adatto alla coltura illegale e alla raccolta della pianta di canapa.

I quattro indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti nella lavorazione delle piante che, una volta campionate, sono state inviate al Ris di Cagliari per un primo accertamento, che ha permesso di riscontrare la loro appartenenza alla canapa da droga ed un principio attivo di Thc superiore ai limiti di legge.

Le piante sono state poste sotto sequestro giudiziario mentre gli arrestati, al termine delle operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano, sono stati messi ai domiciliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata