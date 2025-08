Si fermano in tanti, come se niente fosse. Prima parcheggiano l'auto e poi entrano all'interno dell'area per abbandonare di tutto e di più. Nella marina di S'Arena Scoada, a poca distanza dal mare, c'è una mega scarica a cielo aperto. Si tratta del cantiere dove anni e anni fa doveva sorgere un albergo: ora all'interno c'è ecocentro abusivo e non autorizzato.

I resti du una barca (Foto Sara Pinna)

L'area, privata, che dovrebbe essere chiusa e utilizzata solo dai proprietari, invece è un cantiere aperto a chiunque. Non ci sono sigilli, l a rete metallica che si trova all'ingresso del cantiere è divelta da tempo, chiunque può farsi un giro sia nella parte esterna degli edifici sia all'interno. C'è chi continua ad abbandonare resti di edilizia di ogni tipo, compreso amianto. Ma c'è anche chi ha deciso di raggiungere la zona per disfarsi di gommoni vecchi e carrelli barca. Ci sono poi cumuli e cumuli di rifiuti domestici. Nel piano sotterraneo c'è ciò che rimane di una roulotte che chissà quando ha preso fuoco.

L'ingresso della proprietà (foto Sara Pinna)

Si tratta quindi di un'area non sicura e conosciuta da tanti visto che all'interno ci sono rifiuti di ogni genere e grandezza. C'è anche chi passa ed entra per curiosare, con tutti i pericoli del caso. Farsi male è un attimo, vista la presenza di tanti rifiuti pericolosi. Una cartolina non bella da vedere a pochi metri dalla spiaggia. E chissà se prima o poi qualcuno vieterà l'ingresso.

