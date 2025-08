Appuntamento con la Festa dell’Emigrato, sabato 9 agosto a Masullas. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco, con il contributo del Comune. Teatro della serata sarà piazza Sepuvelda, in una serata in compagnia con intrattenimento e degustazioni.

Il via alle 20.30, con l’apericena in piazza, nel punto di ristoro, con musica. Dalle 21.30 spazio alla musica e ai balli in compagnia del gruppo “La Favola”, che spazierà tra vari generi di ballo. Alle 22.30 la degustazione della “Carapigna” e serata che si concluderà ancora con i balli.

