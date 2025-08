L'inaugurazione vera e propria della struttura è avvenuta a dicembre del 2024, da pochi giorni però la “casa” degli operatori commerciali ma anche dei visitatori del territorio, è finalmente attiva.

Ad Arborea ha aperto ufficialmente la “Porta del Terralbese”, un nuovo punto di riferimento per l'accoglienza e la promozione turistica della zona. Nella sede, che si trova negli ex uffici Produttori, ha preso il via il progetto dal titolo “Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas”, promosso dalle Unioni dei Comuni del Terralbese e del Linas: in Sardegna un unico caso di gestione unitaria della programmazione territoriale.

L'iniziativa, presentata pochi giorni fa, finanziata con risorse regionali per un totale di 350 mila euro nell'ambito della Programmazione territoriale 2014-2020, coinvolge due Porte: una si trova appunto ad Arborea, l'altra a Villacidro. Ma anche nove Comuni: Arborea, Terralba, Uras, Arcidano, Marrubiu, Villacidro Arbus, Guspini e Gonnosfanadiga. Non è un semplice ufficio informazioni. L'obiettivo è quello di costruire una rete turistica coesa, capace di valorizzare risorse ambientali, culturali e produttive.

«Si tratta di una struttura multifunzionale, una vera e propria casa per tutti gli attori del settore turistico del paese che, grazie alla Porta, potranno conoscere ovunque - spiega il vice sindaco Davide Rullo - La nuova sede offrirà servizi integrati per supportare gli operatori locali a promuovere le loro bellezze tramite varie piattaforme. Ora infatti inizia la fase della raccolta dei dati da parte degli operatori. Ma allo stesso tempo la Porta offrirà strumenti informativi avanzati per i turisti che si fanno arrivare ad Arborea. La gestione della Porta è stata affidata alla società Lugori. I visitatori All'interno troverete sportelli con personale multilingue aperti quattro ore al giorno, sei giorni alla settimana, ma anche totem informativi per accedere a una piattaforma elettronica ricca di schede, dati e filmati più, bisogna guardare oltre».

