Conto alla rovescia a Samugheo per l’inaugurazione della 58ª edizione di Tessiungiu, la mostra dell’artigianato artistico dell’Isola capace ogni anno di attirare nella cittadina del Mandrolisai un pubblico numerosissimo.

Il taglio del nastro dell'importante kermesse per il territorio e per l'intera Isola è fissato per sabato 9 agosto nella sala convegni del Museo MURATS alle 18. Samugheo si prepara quindi a vivere una giornata all’insegna dell’artigianato, del design e della creatività confermandosi centro propulsore dell’identità produttiva sarda legata all’artigianato artistico con un doppio appuntamento che intreccia tradizione e innovazione.

Accanto alla storica mostra Tessingiu, allestita nei locali ristrutturati della ex cantina sociale, è infatti in programma anche la seconda edizione di Designers, esposizione ospitata al Murats e dedicata ai nuovi linguaggi del design applicati all’artigianato. Sabato interverranno il sindaco Basilio Patta, il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Massimiliano Urru, i curatori Gianni Filindeu, Anna Rita Punzo e Baingio Cuccu e per la Regione Carla Medau, Capo Gabinetto dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

