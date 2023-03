Con un invito rivolto alle associazioni del paese e ai cittadini, il sindaco Ennio Vacca ha convocato, oggi alle 18 presso l’aula consiliare di Masullas, un incontro pubblico per la ricostituzione della Pro loco.

«Come tutti quanti sapete – esordisce il sindaco con l’invito rivolto alla comunità – qualche mese fa la Regione Sardegna ha nominato un commissario per provare a ricostituire la Pro loco».

L’associazione, commissariata da 3 mesi, è da qualche anno inattiva e ora le si vuole ridare una vita.

«Considerando l’importantissimo lavoro – prosegue Vacca – che l’associazione, negli anni, ha sempre svolto per valorizzare le peculiarità del nostro territorio, ci sembra doveroso provare a ricostituire questo ente al fine di dare seguito al grande lavoro che è fatto».

Un incontro che punta a coinvolgere le associazioni locali e la cittadinanza attiva per valutare la possibilità di ricreare un gruppo per far ripartire l’attività di promozione del ricchissimo patrimonio identitario.

