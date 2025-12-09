Da qualche giorno, a Masullas, l’atmosfera natalizia si è arricchita di un’attrazione. Infatti, è stata inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio negli spazi di piazza Pinna.

La pista sarà a disposizione di tutti per un mese, da lunedì 8 dicembre al 7 gennaio. L’iniziativa è stata coordinata dalla Fondazione Parte Montis, che comprende i comuni di Masullas, Pompu, Siris e Morgongiori, e già nella giornata inaugurale è stata presa d’assalto, con circa 300 presenze.

«L’idea della pista – commenta il presidente della Fondazione e sindaco di Masullas, Ennio Vacca – nasce dalla volontà di far divertire le persone, perché nei piccoli comuni manca spesso è il divertimento e, per esempio, la maggior parte dei giovani si sposta a cercarlo altrove. Abbiamo pensato che portare la pista potesse essere un modo per far divertire i più piccoli e non solo».

La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì (dalle 15 alle 20), il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 (tranne 25 dicembre e 1 gennaio).

