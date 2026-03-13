Baressa, in arrivo 300mila euro per il rifacimento dei marciapiedi di via RomaUn'opera definita fondamentale per la sicurezza, il decoro del centro urbano e il miglioramento della viabilità pedonale
A Baressa ci saranno presto delle novità per quanto riguarda il volto di una delle vie più frequentate del paese. Il Comune, infatti, nei giorni scorsi ha ricevuto un finanziamento regionale di 300mila euro destinato ad un’arteria ritenuta strategica all’interno del centro abitato.
In particolare, la somma verrà destinata al rifacimento dei marciapiedi presenti nella via Roma, in direzione Simala. Un'opera che l’ente ha reputato fondamentale per la sicurezza, il decoro del centro urbano e per il miglioramento della viabilità pedonale.
«Questo finanziamento rappresenta un risultato fondamentale per la nostra comunità - fanno sapere dall'amministrazione - grazie a queste risorse potremo intervenire su un'arteria vitale del nostro Comune, rendendo le strade più sicure per i pedoni e migliorando l'immagine del nostro centro urbano. È un passo avanti concreto verso un paese più vivibile e moderno».