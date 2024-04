Tre ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino davanti alla discoteca Why Not di Marrubiu.

Una Golf 5, per cause da accertare, ha travolto lungo la Statale 126 due giovani che erano usciti dal locale. Oltre ai due, ha riportato ferite anche il conducente dell’auto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e tre ambulanze.

I feriti, due in codice rosso, sono stati trasportati al Pronto soccorso del San Martino dagli operatori del 118 della Flema e della Sea.

