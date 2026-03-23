Si apre un nuovo filone di polemica con l’amministrazione comunale da parte dell’ex sindaco Andrea Santucciu. Questa volta a finire sul banco degli imputati è la mancata apertura del museo di Is Bangius in occasione delle iniziative per la 34ª edizione delle “Giornate Fai di Primavera”,

“ il Museo è rimasto desolatamente chiuso- denuncia l’ex primo cittadino- con un patrimonio fatto di storia e tradizioni che non è stato possibile ammirare da nessuno nella giornata che il Fai dedica ogni anno alla festa collettiva pensata per promuovere la conoscenza, la cura e la tutela di luoghi come questo”.

Santucciu, evidenzia con amarezza come il museo civico di Is Bangius sia chiuso dal 2021. " E’ cinque anni ormai che risulta desolatamente chiuso- – afferma- e non comprendo davvero – ma perché non si è continuato con le mostre etnografiche tramite le associazioni locali che facevano un grande lavoro".

Con il museo off limits l’ex sindaco contesta un altro aspetto non da poco. “Che fine hanno fatto i 500 mila euro della progettazione territoriale del 2019, destinati anche allo stabile? E’ un mistero che nessuno capisce ma ormai questa amministrazione comunale ci ha abituato agli annunci senza che seguoano fatti concreti ".

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