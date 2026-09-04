Trasformare ciò che si butta in uno strumento musicale, scoprendo il ritmo e la bellezza del riciclo.

È questo l'obiettivo di "Tutto suona: Dallo scarto al suono – Un'orchestra di rifiuti creativi", l'innovativo percorso esperienziale di propedeutica musicale, sensoriale ed ecologica pensato per i più piccoli, realizzato dalla scuola civica di musica in collaborazione con il Comune di Marrubiu e l'associazione Amici del Pino.

L'appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre, dalle 16 alle 19:30, nella cornice naturale della pineta di Zuradili.

Il laboratorio, dedicato a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, unisce la passione per le note al rispetto per l'ambiente. Attraverso l'utilizzo di materiali di recupero – come bottiglie, tubi corrugati e carta forniti interamente dall'organizzazione – i partecipanti impareranno a produrre suoni, sviluppando la coordinazione ritmico-motoria e suonando insieme in una vera e propria orchestra ecologica.

L'immersione nella natura della pineta sarà totale: per garantire la massima concentrazione e il pieno coinvolgimento dei piccoli artisti, è severamente vietato l'uso di smartphone, tablet o dispositivi elettronici per tutta la durata dell'attività. Il direttore della scuola civica di musica, Andrea Piras: «Questo appuntamento rappresenterà solo il primo di una lunga serie. Lo proponiamo anche ai comuni aderenti e alle scuole». Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito www.scuolacivixadimusicaalessandrasaba.it .

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