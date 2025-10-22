Il Comune di Marrubiu compie un passo decisivo verso la modernizzazione digitale grazie al completamento dei lavori per il potenziamento della rete internet in fibra ottica realizzati da FiberCop, il principale gestore di infrastrutture digitali in Italia.

L’intervento, frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’azienda, ha interessato diverse aree del territorio, con l’obiettivo di garantire connessioni ultraveloci fino a 10 Gigabit al secondo.

La nuova rete a banda ultralarga permetterà a cittadini, imprese e pubblica amministrazione di accedere a servizi digitali avanzati come streaming in 4K, smart working, telemedicina, gestione intelligente del traffico, illuminazione pubblica e monitoraggio ambientale. Un’infrastruttura che non solo migliora la qualità della vita, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

«L’arrivo della fibra ottica a Marrubiu rappresenta un traguardo strategico per lo sviluppo del nostro territorio – dichiara il sindaco Luca Corrias – superiamo il divario digitale e offriamo a cittadini, imprese e istituzioni una connessione veloce, stabile e sicura. È un passo concreto verso innovazione, competitività e qualità della vita».

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Paolo Soru: «Abbiamo seguito con attenzione ogni fase del progetto, in stretta collaborazione con FiberCop. Ora Marrubiu dispone di una delle connessioni più avanzate a livello nazionale. Invitiamo i cittadini a verificare la copertura e a contattare il proprio operatore per attivare il servizio».

A sottolineare l’importanza dell’intervento anche Francesca Petriacci, responsabile Operations Area Centro di FiberCop: «Questa infrastruttura abilita servizi innovativi e sostiene le imprese nello sviluppo del loro business, migliorando la qualità della vita e contribuendo alla crescita dell’economia locale».

I lavori sono stati eseguiti utilizzando, ove possibile, le infrastrutture esistenti, anche quelle dell’illuminazione pubblica. Gli scavi, necessari in alcune zone, sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale, limitando l’impatto sulla viabilità. Un progetto che conferma Marrubiu come comune all’avanguardia nella transizione digitale.

