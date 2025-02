Ognuno nella propria scuola e lontano dai genitori, amici e compagni. Sarà così il Carnevale degli alunni dell'Istituto comprensivo di Cabras. La tradizionale sfilata in maschera, come anche la festa in piazza don Sturzo, programmate per domani mattina, sono state annullate. Lo ha deciso il Comune, organizzatore dell'evento. Questo dopo la decisione da parte del dirigente scolastico Paolo Figus di non fare partecipare gli studenti. La festa avverrà nei rispettivi plessi.

La scuola ha deciso di non partecipare alla manifestazione dopo che il sindaco Andrea Abis non ha accettato la richiesta di chiudere l'accesso alla piazza don Sturzo a tutti, compresi i genitori. «Richiesta scaturita da una discussione collegiale», spiega il dirigente Paolo Figus, «durante la quale è emersa la difficoltà dei docenti a garantire la sicurezza e la vigilanza sui bambini in un contesto in cui la compresenza dei genitori può determinare allontanamenti non giustificati e situazioni che esulano dal controllo dei docenti». Figus dice anche che non è pervenuta alla direzione dell'Istituto una sola segnalazione di lamentela da parte dei genitori.

I responsabili dei plessi dell'Istituto rispondono al sindaco: «La manifestazione non è una festa pubblica, ma un'uscita didattica che si tiene in orario scolastico e, pertanto, gli alunni sono sotto la responsabilità dei docenti che non possono farsi carico della sorveglianza in un contesto così ampio e dispersivo, dove il rischio di smarrimento di un bambino non può essere escluso. Comprendiamo il disappunto di alcune famiglie, ma riteniamo che il benessere e la sicurezza dei bambini debbano avere la priorità assoluta».

Abis risponde: «Ci tengo a precisare che il Comune ha inviato in questura il Piano di sicurezza e non è emersa nessuna criticità. Stiamo parlando di una festa di Carnevale, non di un evento ad alto rischio. La piazza sarebbe stata chiusa al traffico con i varchi sorvegliati dalla polizia locale e dagli addetti alla sicurezza. Il Carnevale è festa, è contatto con la comunità e questo a Cabras per la prima volta mancherà. Invitiamo tutti i bambini e le bambine delle classi a partecipare alla festa in piazza del pomeriggio con genitori, nonni e amici». Tanti i commenti in queste ore sulla pagina Facebook del Comune. Sia a favore del dirigente, che contro. Ma c’è anche chi annuncia di non portare il figlio a scuola.

