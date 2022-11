Grossi disagi nell’Oristanese a causa del maltempo.

Nel pomeriggio una bufera di vento e pioggia ha creato molti problemi nel capoluogo dove un palo dell’illuminazione pubblica è caduto in via Salvo D’Acquisto su due auto in transito e su un furgone parcheggiato. I due automobilisti hanno sentito un forte rumore, poi si sono resi conto di aver scampato un grave pericolo.

Il palo della luce precipitato sulle auto (L'Unione Sarda - Chergia)

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada e anche gli agenti della polizia locale che hanno regolato la circolazione.

Altre squadre del Comando provinciale sono intervenute in piazza Mariano dove un grosso albero è precipitato su un'auto in sosta; tutta la zona è stata transennata per consentire ai vigili di rimuovere la pianta.

Altri interventi per alberi caduti lungo la strada che porta a Simaxis, a Cuglieri e a Solanas.

