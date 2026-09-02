Per quattro giorni la zona del Rimedio cambierà volto anche sul fronte della viabilità. Dal 7 settembre, e fino a cessate esigenze del 10, saranno in vigore modifiche alla circolazione in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Rimedio e del 74° anniversario dell’incoronazione.

Il provvedimento prevede lo stop a transito e sosta, con rimozione forzata, in via delle Grazie, nel tratto tra via Santa Maria Bambina e via Oristano, in via Santa Maria Bambina, dalla SP 1 a via Sanna, e nel piazzale sterrato accanto alla basilica. Saranno garantiti gli accessi riservati alle persone con disabilità munite di contrassegno e ai religiosi impegnati nelle celebrazioni.

A cambiare sarà anche la circolazione nelle strade vicine. Via Sanna sarà percorribile da via Santa Maria Bambina verso via San Marco, mentre il traffico proseguirà a senso unico in via San Petronilla verso via Cabras, in via Nuova verso via Oristano e in via San Marco da via Oristano verso via Sanna.

Per lasciare l’auto saranno disponibili alcuni stalli in via Sanna. Il divieto di sosta interesserà inoltre diversi tratti della SP 1 e delle vie Oristano, San Marco e Nuova. Nel piazzale della basilica resterà uno spazio riservato alle persone con difficoltà di deambulazione e ai religiosi. In caso di necessità potranno essere adottate ulteriori misure e modificati anche i percorsi degli autobus ARST.

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