Si è stretta un'amicizia tra la Sardegna e Malta. Il sindaco di Santa Giusta, Antonello Figus, ha sottoscritto un gemellaggio con Guido Dalli, sindaco di San Julians, città balneare maltese nota per le spiagge e i tanti locali lungo la costa, nonché per il porto turistico.

Il progetto è sostenuto dall'Unione Europea tramite l'Agenzia Focus Europe. L'obiettivo è la promozione reciproca dei territori e la cooperazione culturale ed economica. «Si tratta di un progetto che i nostri uffici stavano portando avanti già da tempo con la vecchia amministrazione», spiega il sindaco Antonello Figus, «e noi lo abbiamo concretizzato con la firma del gemellaggio. Ero a San Giuliano pochi giorni fa, a presentare Santa Giusta e a promuovere la Sardegna. Siamo solo all'inizio di un percorso lungo che ci permetterà di farci conoscere oltremare».

Dopo la firma, si pensa già alla prima iniziativa. I prossimi 21, 22 e 23 novembre, sia i rappresentanti del Comune di San Giuliano sia le realtà presenti nel territorio saranno a Santa Giusta per farsi conoscere e per scoprire il territorio oristanese. «Non voglio limitare questo evento solo a Santa Gusta», spiega Figus, «mi piacerebbe coinvolgere i Comuni di Cabras e Oristano, ma anche la Fondazione Monte Prama e la Fondazione Oristano. Mi pare giusto presentare un importante spaccato di quello che è il nostro territorio. Dai prossimi giorni inizieremo a mettere in pratica l'accoglienza».

Antonello Figus porterà gli ospiti anche a Santu Lussurgiu, dove è presentela chiesa d San Leonardo legataall'ordine dei Cavalieri di Malta.

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