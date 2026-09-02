«Dopo le vacanze non dimentichiamoci del gesto solidale, che può salvare davvero vite umane». Anche ad inizio settembre arriva l’appello del dottor Mauro Murgia, direttore del Centro Trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che invita per tutto il mese tutti i cittadini della Provincia di Oristano a donare il sangue. Inoltre è stato diffuso il calendario delle tredici giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate con le sezioni locali dell’Avis proprio a settembre 2026. Ad Oristano ci si può presentare al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi.

Sempre il dottor Murgia ha precisato: «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici. E’ importante donare il sangue. Una dimostrazione di solidarietà, che ci consente di continuare a soddisfare il bisogno dei cittadini del nostro territorio».

Ma è possibile donare anche in diversi paesi della provincia. Sono tredici le giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate nel mese di settembre dai volontari delle sezioni locali dell’Avis sempre in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano. Ecco date: venerdì 4 settembre ad Ales, sabato 5 a Cuglieri, domenica 6 a Gonnostramatza e Seneghe, venerdì 11 a Bosa, sabato 12 a Samugheo, domenica 13 settembre a Simaxis e Riola Sardo. Ancora sabato 19 settembre a Ghilarza, domenica 20 a Mogoro e San Nicolò d’Arcidano, sabato 26 a Paulilatino e domenica 27 settembre ad Ardauli e Marrubiu. La direttrice generale della Asl 5, la dottoressa Grazia Cattina, ha aggiunto: «Ringraziamo ancora una volta tutti i nostri affezionati donatori per la loro sensibilità e il loro altruismo ma ne aspettiamo di nuovi. Donare il sangue è un gesto che fa bene a chi riceve questo dono, ma anche a chi lo fa».

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