Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione del parco urbano “Sa Cruxi Manna” di Simala. Con una determinazione dell’area tecnica del 31 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il comune di Simala ha autorizzato il subappalto di una parte delle lavorazioni previste nell’ambito del progetto di completamento dell’area verde.

L’intervento complessivo dispone di un quadro economico di 132 mila 500 euro ed è finalizzato a migliorare la funzionalità e la fruibilità del parco. I lavori principali sono stati affidati lo scorso giugno alla ditta “Pibiri Impianti Tecnologici” di Stefano Pibiri, per un importo di 102 mila 208,88 euro oltre Iva. La società appaltatrice ha chiesto al Comune di poter affidare in subappalto alla Dueffe Impianti di Frau Francesca & C. S.a.s., con sede a Masullas, alcune lavorazioni specialistiche per un valore di 29 mila euro.

Nel dettaglio, il subappalto riguarda gli impianti elettrici, i quadri elettrici, i pali e i corpi illuminanti, oltre alla stazione di pompaggio e ai relativi accessori. Si tratta quindi di interventi destinati in particolare all'adeguamento e al potenziamento degli impianti tecnologici del parco. Prima di concedere l'autorizzazione, l'amministrazione comunale ha effettuato le verifiche previste dalla normativa, compreso il controllo dei requisiti della ditta subappaltatrice. È stata inoltre verificata la regolarità contributiva della società, risultata in possesso dei requisiti necessari.

Il Comune ha precisato che il subappalto non comporterà alcun aumento dell’importo del contratto principale, che resterà pari a 102 mila 208,88 euro. L’impresa appaltatrice, inoltre, continuerà a essere responsabile nei confronti dell’amministrazione per l’esecuzione complessiva delle opere, comprese quelle affidate in subappalto.

(Unioneonline/En.Ne.)

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