Baratili, il Comune ha attivato il “Punto di Facilitazione Digitale”Resterà attivo per 12 mesi nel Centro Culturale “Domu de Sipoy" con accesso da via Oristano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Attivo a Baratili San Pietro il “Punto di Facilitazione Digitale”. Si tratta di un servizio gratuito di facilitazione digitale, rivolto a tutti i cittadini maggiorenni (giovani, adulti, anziani) che resterà attivo per 12 mesi presso il Centro Culturale “Domu de Sipoy" con accesso da via Oristano 1.
Il progetto è totalmente finanziato dalla Regione Sardegna grazie ad un contributo ottenuto dal Comune di Baratili San Pietro mediante la partecipazione a un bando.
Allo sportello è presente un'operatrice formata specificamente per aiutare le persone ad accedere e utilizzare i servizi online. Il cittadino può ricevere gratuitamente assistenza pratica personalizzata e formazione per l'utilizzo dei servizi e tecnologie digitali, come ad esempio per attivare l'identità digitale, scoprire i vantaggi dei servizi pubblici digitali, imparare a usare le nuove tecnologie e navigare in internet.
Grazie al servizio fornito dal punto di facilitazione digitale, i cittadini vengono accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza. Il servizio fino al 15 settembre è attivo dalle 15 alle 18.