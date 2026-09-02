Attivo a Baratili San Pietro il “Punto di Facilitazione Digitale”. Si tratta di un servizio gratuito di facilitazione digitale, rivolto a tutti i cittadini maggiorenni (giovani, adulti, anziani) che resterà attivo per 12 mesi presso il Centro Culturale “Domu de Sipoy" con accesso da via Oristano 1.

Il progetto è totalmente finanziato dalla Regione Sardegna grazie ad un contributo ottenuto dal Comune di Baratili San Pietro mediante la partecipazione a un bando.

Allo sportello è presente un'operatrice formata specificamente per aiutare le persone ad accedere e utilizzare i servizi online. Il cittadino può ricevere gratuitamente assistenza pratica personalizzata e formazione per l'utilizzo dei servizi e tecnologie digitali, come ad esempio per attivare l'identità digitale, scoprire i vantaggi dei servizi pubblici digitali, imparare a usare le nuove tecnologie e navigare in internet.

Grazie al servizio fornito dal punto di facilitazione digitale, i cittadini vengono accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza. Il servizio fino al 15 settembre è attivo dalle 15 alle 18.



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